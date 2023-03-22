Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд — Всемирный банк

Март, 22 в 19:24

Украине для восстановления и реконструкции необходимо не менее $411 млрд, согласно новой оценке Всемирного банка.

Как пишет Bloomberg, к таким выводам пришли, опираясь на убытки, которые были нанесены в течение первого года полномасштабного российского вторжения.

Новая сумма, определенная по результатам совместной оценки, проведенной банком, правительством Украины, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, эквивалентна 2,6-кратному прогнозируемому валовому внутреннему продукту Украины на 2022 год.

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Оценка также показала, что вторжение подтолкнуло 7,1 млн человек к бедности и отбросило назад на 15 лет в развитии.

— Это ужасная цифра, которая показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке, — сказала Анна Бьорде, вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии.

В сентябре Всемирный банк сделал первоначальный прогноз стоимости восстановления Украины в $349 млрд, основанный на результатах первых трех месяцев войны.

По данным Всемирного банка, убытки не выросли настолько, насколько можно было ожидать после первых трех месяцев, из-за нескольких факторов. Среди них: наиболее интенсивные боевые действия ограничены областями, которые уже подверглись значительным разрушениям; некоторые потребности страны уже были удовлетворены правительством при международной поддержке; правительство смогло поддерживать бесперебойное предоставление основных услуг.

В рамках оценки Всемирный банк определил прямые физические убытки, нанесенные инфраструктуре и зданиям, а также влияние на жизнь людей и их средства к существованию.