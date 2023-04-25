Правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник, 25 апреля.

— Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц, — сказал он.

Правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц, то тариф составляет 1,44 грн, и тариф в 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

Напомним, 24 марта Кабмин принял решение не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона-2022/2023.

Специальный период с льготными ценами на электроэнергию должен был закончиться 1 апреля, но его продлили до 30 апреля.

Также сообщалось, что после окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию, но в правительстве подчеркивали, что уязвимые слои населения “не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией”.

Источник : Кабмин

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