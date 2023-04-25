Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки

лампочки
Фото: Unsplash

Правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник, 25 апреля.

— Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц, — сказал он.

Правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц, то тариф составляет 1,44 грн, и тариф в 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

Напомним, 24 марта Кабмин принял решение не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона-2022/2023.

Специальный период с льготными ценами на электроэнергию должен был закончиться 1 апреля, но его продлили до 30 апреля.

Также сообщалось, что после окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию, но в правительстве подчеркивали, что уязвимые слои населения “не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией”.

Читайте также
Генераторы пока продавать не стоит: Россия может накапливать ракеты на осень
електрична станція

Источник: Кабмин
Денис Шмыгаль, электроэнергия, Кабмин
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Денис Шмигаль
Рост тарифов на электричество: регулятор озвучил два возможных варианта
електроенергія
В Дії можно будет получить средства на ремонт жилья — тестирование єВідновлення стартует в мае
засідання Кабміну
Состоятельные люди могут платить больше: Герус о тарифах на электричество
електроенергія
Общинам разрешили финансировать проекты инфраструктуры для индустриальных парков
Гроші, гривні, гривня, економіка
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (24.04.2023)
Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (24.04.2023)
Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь