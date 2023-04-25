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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кабмін продовжив пільгові ціни на електроенергію: Шмигаль уточнив терміни

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Фото: Unsplash

Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 25 квітня.

Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць, – сказав він.

Уряд України вирішив зберегти чинні тарифи на електроенергію до 30 квітня. Якщо споживається менше від 250 кВт/год на місяць, то тариф становить 1,44 грн, і тариф у 1,68 грн за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Нагадаємо, 24 березня Кабмін ухвалив рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону-2022/2023.

Спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію мав закінчитися 1 квітня, але його продовжили до 30 квітня.

Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але в уряді наголошували, що вразливі верстви населення “не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією”.

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Джерело: Урядовий портал
Денис Шмигаль, електроенергія, Кабмін
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