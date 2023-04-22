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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Генераторы пока продавать не стоит: Россия может накапливать ракеты на осень

електрична станція
Фото: Unsplash

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что блэкаут еще возможен, ведь россияне могут накапливать ракеты для атак.

Об этом он сказал в интервью одному из украинских изданий.

— Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а потом попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующем отопительном сезоне — октябрь и ноябрь, — рассказал он.

По его словам, Украина, с одной стороны, будет больше готова и будет понимать, что происходит. Кроме того, государство лучше подготовится — речь идет как о ПВО, так и о физической защите.

Однако, он отметил, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием до следующего сезона Киев, скорее всего, не успеет. Он пояснил, что не хватает тяжелого оборудования, чтобы его прибыло достаточное количество.

Харченко говорит, что приедет, “может, 20% от того, что нам необходимо, максимум это 30-40%”. По его словам, это означает, что у нас будет меньший запас прочности, но уже лучшая готовность.

Он не исключает возможного блэкаута, дефицита мощности и отключения света. Харченко добавил, что есть сценарии, при которых “может быть сложно”.

Кроме того, он призвал людей, которые купили генераторы и пауэрбанки, не продавать их до победы на всякий случай.

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Источник: Обозреватель
відключення світла, Война в Украине, Энергетика, Російська агресія
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