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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Оценка ущерба Украине после освобождения оккупированных территорий удвоится – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Верифицированная Всемирным банком оценка потребностей Украины на восстановление в $411 млрд удвоится после освобождения оккупированных российской армией территорий.

Соответствующие данные верифицированы по состоянию на 24 февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на двусторонней конференции по восстановлению Украины в Риме 26 апреля.

— Россия нанесла колоссальные разрушения: по оценкам ВБ, только на контролируемой сегодня территории Украины наши убытки составляют более €400 млрд. Это большая сумма. Я уверен, что после освобождения всей территории Украины эта сумма удвоится, – отметил он.

По словам премьер-министра, правительство ориентировочно знает, каким будет план восстановления Украины и территории страны в целом.

Он пригласил итальянские компании не ждать, а активно участвовать в этом процессе. Шмыгаль напомнил, что только в этом году планируется потратить на восстановление более $14 млрд.

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Оценка ущерба Украине после освобождения оккупированных территорий удвоится – Шмыгаль

Будівництво, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Всемирный банк
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