Оцінка збитків Україні після звільнення окупованих територій подвоїться – Шмигаль

Верифікована Світовим банком оцінка потреб України на відновлення в $411 млрд подвоїться після звільнення окупованих російською армією територій.

Відповідні дані верифіковано станом на 24 лютого 2023 року. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на двосторонній конференції з відновлення України в Римі 26 квітня.

– Росія завдала колосальних руйнувань: за оцінками СБ, тільки на контрольованій сьогодні території України наші збитки становлять понад €400 млрд. Це велика сума. Я впевнений, що після звільнення всієї території України ця сума подвоїться, – зазначив він.

За словами прем’єр-міністра, уряд орієнтовно знає, яким буде план відбудови України та території країни загалом.

Він запросив італійські компанії не чекати, а активно долучатися до цього процесу. Шмигаль нагадав, що лише цього року планується витратити на відновлення понад $14 млрд.

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