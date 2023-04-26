Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Общество Партнерский материал
Партнерский материал
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах

PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation, который с прошлого года помогает пострадавшим от военных действий украинцам, начал реализацию собственного проекта – LINE-UP. Команда волонтеров развозит гуманитарную помощь в прифронтовые районы Украины.

К команде PIN-UP Foundation участились запросы от местных общин прифронтовых территорий Украины о помощи в обеспечении жителей жизненно-важной продукцией.

Для быстрого покрытия ургентных потребностей украинцев команда Фонда создала оперативный проект LINE-UP, в состав которого вошли опытные волонтеры. Они закупают необходимые товары, выстраивают безопасный маршрут и развозят гуманитарную помощь по прифронтовым общинам.

PIN-UP Foundation помогает украинцам продовольственными продуктами, гигиеническими товарами, медикаментами. При необходимости Фонд удовлетворяет технические потребности общин (генераторы, старлинки, аккумуляторы).

Проект LINE-UP призван дать людям ощущение поддержки, повысить их моральный дух и способствовать укреплению единства нации.

Первые поездки волонтеров состоялись в Купянский район Харьковской области в с.Куриловка, с.Новоосиново, с.Глушевка, с.Кругляковка, с.Сеньково, с.Синиха, с.Белое, с.Лесная стенка. Команда волонтеров PIN-UP Foundation доставила жителям сел бытовые, детские и медицинские наборы.

— Мы часто получаем запросы от волонтеров, местных администраций и просто украинцев, проживающих на прифронтовых территориях Украины. Поэтому запускаем проект LINE-UP и возлагаем на него большие надежды. Мы стремимся помочь как можно большему количеству украинцев и обеспечить их необходимыми товарами. Надеемся, что наша команда сможет удовлетворить все острейшие потребности людей, — прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Волонтеры Фонда ведут регулярную фиксацию своей активности в рамках проекта. Наблюдать за реализацией LINE-UP можно на странице PIN-UP Foundation в Instagram.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины.

Фонд системно помогает тем, кто в этом нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.04.2023
карта бойових дій 2023

Благотворительность, Война в Украине, волонтер
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В годовщину катастрофы на ЧАЭС гендиректор МАГАТЭ поговорил с Зеленским
Рафаель Гроссі
Длинный и содержательный разговор: Зеленский поговорил с Си Цзиньпином
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Украина формирует коалицию для возвращения украинских детей и наказания всех причастных — Верещук
Верещук
В российском плену до сих пор находятся более 130 защитников Чернобыльской зоны отчуждения
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Польша в мае начнет обслуживание танков Leopard-2 из Украины — Блащак
Маріуш Блащак
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (26.04.2023)
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.04.2023)
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (26.04.2023)
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.04.2023)
PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь