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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям у прифронтових містах

PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP

Благодійний фонд PIN-UP Foundation, який з минулого року допомагає постраждалим від воєнних дій українцям, почав реалізацію власного проєкту — LINE-UP. Команда волонтерів розвозитиме гуманітарну допомогу в прифронтові райони України.

До команди PIN-UP Foundation почастішали запити від місцевих громад прифронтових територій України на допомогу із забезпечення мешканців життєво-важливою продукцією.

Для швидкого покриття ургентних потреб українців команда Фонду створила оперативний проєкт LINE-UP, до складу якого увійшли досвідчені волонтери. Вони закуповують необхідні товари, вибудовують найбезпечніший маршрут і розвозять гуманітарну допомогу по прифронтових громадах.

PIN-UP Foundation допомагає українцям харчовими продуктами, гігієнічними товарами, медикаментами. За потреби Фонд задовольняє технічні потреби громад (генератори, старлінки, акумулятори).

Проєкт LINE-UP покликаний надати людям відчуття підтримки, підвищити їх моральний дух та сприяти зміцненню єдності нації.

Перші поїзди волонтерів відбулися до Куп’янського району Харківської області у с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Глушівка, с. Кругляківка, с. Сенькове, с. Синиха, с. Біле, с. Лісна стінка. Команда волонтерів PIN-UP Foundation доставила мешканцям сіл побутові, дитячі та медичні набори.

– Ми часто отримуємо запити від волонтерів, місцевих адміністрацій та просто українців, які мешкають на прифронтових територіях України. Тому запускаємо проєкт LINE-UP і покладаємо на нього великі надії. Ми прагнемо охопити якомога більшу кількість українців і забезпечити їх необхідними товарами. Сподіваємося, що наша команда зможе задовольнити всі найгостріші потреби українців, — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Волонтери Фонду ведуть регулярну фіксацію своїх активностей у рамках проєкту. Спостерігати за реалізацією LINE-UP можна на сторінці PIN-UP Foundation в Instagram.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України.

Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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