В Мурманской области России упал российский истребитель МиГ-31, когда во время планового полета у него загорелся двигатель.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о падении истребителя над Мончегорском Мурманской области. На видео, опубликованных очевидцами, видно, как у самолета горит двигатель, после чего он падает в озеро.

Из видео становится понятно, что пилоты перед падением пытались отвести самолет в сторону, подальше от жилых домов, после чего катапультировались.

На данный момент неизвестно, выжили ли пилоты, однако Минобороны РФ утверждает, что жизни членов экипажа ничто не угрожает.

Авиакатастрофа МиГ-31 произошла в 10 км от города, в районе поселка Риж-Губа, куда уже приехали оперативные службы.

Сообщается, что самолет упал в 70 метрах от берега в озеро, а жертвы инцидента отсутствуют.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорит, что самолет не нанес никакого ущерба инфраструктуре области. По его словам, пилотам якобы не понадобилась госпитализация, когда же другие российские медиа сообщают, что состояние пилотов оценивается как тяжелое.

По словам одного из очевидцев, корпус самолёта пробил лёд и теперь лежит на дне озера.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.