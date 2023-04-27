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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Проводимо з партнерами особливу роботу, координацію оборонних кроків і постачання – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна проводить з партнерами особливу роботу, координацію оборонних кроків і постачання. Для держави важливо, щоб кожен, хто працює на захист свободи, чітко розумів, яку перспективу має сила України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 квітня 2023 року.

– Що краще ми розуміємо одне одного, то простіше працювати заради спільної перемоги. Зі зрозумілих причин деталей такої комунікації публічно поки що не наводимо, – наголосив глава держави.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами. Сьогодні вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість з них – це військові з різних напрямків та двоє цивільних людей.

Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців, зазначив президент.

Він подякував кожному, хто допомагає Україні боротися проти російської агресії: воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та завданнях.

Президент говорив сьогодні з лідером Китаю. За його словами, зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю.

– Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема, щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження її світом.

Глава держави наголосив, що Україна та Китай однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції була повністю убезпечена, а АЕС взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей, що Росія намагається зробити нормою.

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АЕС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай
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