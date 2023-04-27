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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Экс-министр образования Табачник стал “заместителем” гауляйтера в Запорожской области

Экс-министр образования Табачник стал “заместителем” гауляйтера в Запорожской области
Фото: УНИАН

Экс-министр образования и науки времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником коллаборанта в российской оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

— Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник, — отметил он.

По словам Федорова, Табачник также баллотируется стать псевдодепутатом от прокремлевской партии Единая Россия.

В 2022 году Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене. В прокуратуре считают, что он координировал деятельность оккупационных руководителей псевдоадминистраций на территории Херсонской, Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого в сфере здравоохранения, образования и подготовки к незаконному референдуму.

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Единая Россия, Война в Украине, Державна зрада, Запорожская область
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