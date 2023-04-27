Партизаны не спят: ликвидированы двое оккупантов, издевавшихся над жителями Херсонщины
В селе Большие Копани Алешковского района Херсонской области в ночь с 26 на 27 апреля партизаны ликвидировали двух российских оккупантов, которые издевались над местными жителями.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Партизанское движение Атеш объявило о начале операции Украинская ночь и о первых результатах. Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани Алешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата, — уточнили в ЦНС.
Там также напомнили, что 23 апреля вблизи Олешек партизаны подорвали блокпост врага рядом с военным инфраструктурным объектом. Таким образом ликвидирован отряд росгвардейцев.
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Источник: ЦНС