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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Партизаны не спят: ликвидированы двое оккупантов, издевавшихся над жителями Херсонщины

Партизаны не спят: ликвидированы двое оккупантов, издевавшихся над жителями Херсонщины
Фото: Getty Images

В селе Большие Копани Алешковского района Херсонской области в ночь с 26 на 27 апреля партизаны ликвидировали двух российских оккупантов, которые издевались над местными жителями.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Партизанское движение Атеш объявило о начале операции Украинская ночь и о первых результатах. Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани Алешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата, — уточнили в ЦНС.

Там также напомнили, что 23 апреля вблизи Олешек партизаны подорвали блокпост врага рядом с военным инфраструктурным объектом. Таким образом ликвидирован отряд росгвардейцев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ЦНС

Армия России, Война в Украине, Партизан, Російська агресія, Херсонская область
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