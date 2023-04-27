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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Ексміністр освіти Табачник став “заступником” гауляйтера у Запорізькій області

Ексміністр освіти Табачник став “заступником” гауляйтера у Запорізькій області
Фото: УНІАН

Ексміністр освіти та науки часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником колаборанта у російській окупаційній адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомляє міський глава Мелітополя Іван Федоров.

– Компанію пікаперу та учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник, – зазначив він.

За словами Федорова, Табачник також балотується стати псевдодепутатом від прокремлівської партії Єдина Росія.

У 2022 році Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. У прокуратурі вважають, що він координував діяльність окупаційних керівників псевдоадміністрацій на території Херсонської, Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до незаконного референдуму.

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Єдина Росія, Війна в Україні, Державна зрада, Запорізька область
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