Ексміністр освіти Табачник став “заступником” гауляйтера у Запорізькій області

Ексміністр освіти та науки часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Табачник став радником колаборанта у російській окупаційній адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомляє міський глава Мелітополя Іван Федоров.

– Компанію пікаперу та учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник, – зазначив він.

За словами Федорова, Табачник також балотується стати псевдодепутатом від прокремлівської партії Єдина Росія.

У 2022 році Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. У прокуратурі вважають, що він координував діяльність окупаційних керівників псевдоадміністрацій на території Херсонської, Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до незаконного референдуму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.