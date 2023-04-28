Украина не признает принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий — Лубинец

Накануне российские СМИ распространили текст указа президента РФ, которым определяется порядок проживания на так называемых “новых территориях” (временно оккупированных территориях Украины), которые нарушают все нормы и законы международного права.

Об этом сообщает уполномоченный президента Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен приводит некоторые его пункты:

депортация с оккупированных Россией украинских территорий граждан Украины, которые сохранят украинское гражданство, после 1 июля 2024 года;

депортация и запрет на въезд в Россию жителям, которые выступают за “насильственное изменение основ конституционного строя” в России, финансируют “террористическую и экстремистскую деятельность” или участвуют в “несанкционированных” акциях;

иностранцами будут считаться те граждане, которые “заявили о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство или остаться лицами без гражданства”, а также не приняли присягу гражданина РФ.

Лубинец объясняет, что говоря языком оккупантов – человек может от рождения жить на своей родной земле и однажды стать на ней иностранцем, а РФ может в любой момент выселить людей из родного дома, отобрать собственность, заставляя получать “паспорт” оккупантов.

Омбудсмен отмечает, что правовой режим временной оккупированной территории определяет Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины”. В соответствии со статьей 1 упомянутого закона временно оккупированная территория Украины является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

В соответствии с Протоколом № 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого он является и ни одному гражданину не может быть запрещен въезд на территорию своего государства.

В соответствии со статьей 7 Римского статута международного уголовного суда от 17 июля 1998 года “депортация или насильственное перемещение населения” относится к числу преступлений против человечности и влекут за собой международную уголовную ответственность.

Действия Кремля противоречат нормам международного права и получат надлежащую оценку в Международном уголовном суде.

– Подчеркиваю, Украина не признает принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях, не признает принудительного автоматического приобретения украинцами на этой территории другого гражданства, и это не является основанием для потери гражданства Украины, – заявил Лубинец.

Омбудсмен призвал международное сообщество осудить действия должностных лиц кремля и принять меры для недопущения нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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