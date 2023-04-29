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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Зеленский рассказал, что делал бы во время войны, если бы не был президентом

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, как могла сложиться его судьба после полномасштабного вторжения РФ в Украину, если бы он не был главой государства. Он уверяет, что оставался бы все время в Украине.

— Я точно был бы в Украине и точно боролся бы, как солдат, — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется быстрее, чем государство получит многофункциональные истребители F-16 от партнеров, поскольку больше нельзя ждать.

Сейчас президент считает, что Россия очень ослабла в войне с прошлого года, поэтому ситуация относительно вероятных потерь Украины во время освобождения Крыма будет сильно отличаться.

По его мнению, контрнаступление зависит не только от боевой и бронированной техники, но и от информационных угроз, которые несут некоторые публикации международных изданий. Зеленский отметил, что информация, которая вредит ВСУ, выходит не только в российской прессе.

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