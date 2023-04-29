Зеленський розповів, що робив би під час війни, якби не був президентом
Президент Володимир Зеленський розповів, як могла скластися його доля після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якби він не був главою держави. Він запевняє, що залишався б весь час в Україні.
– Я точно був би в Україні та точно боровся б, як солдат, – зазначив Володимир Зеленський.
Він зазначив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться швидше, ніж держава отримає багатофункціональні винищувати F-16 від партнерів, оскільки більше не можна чекати.
Нині президент вважає, що Росія дуже ослабла у війні з минулого року, тому ситуація щодо ймовірних втрат України під час звільнення Криму буде сильно відрізнятися.
На його думку, контрнаступ залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації міжнародних видань. Зеленський наголосив, що інформація, яка шкодить ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.