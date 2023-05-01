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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Їх просто заарештують: омбудсмен порадив українцям на ТОТ брати паспорт РФ для виживання

Їх просто заарештують: омбудсмен порадив українцям на ТОТ брати паспорт РФ для виживання
Фото: Офіс президента

Українці на тимчасово окупованих територіях мають взяти російський паспорт або у будь-який спосіб виїжджати з ТОТ, щоб зберегти власне життя.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Він вважає, що указ російського диктатора Володимира Путіна, який нібито дозволяє депортувати з ТОТ українців без громадянства РФ, спрямований на “узаконення” примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

– Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, просто будуть заарештовані. Це буде окрема категорія цивільних заручників, яких РФ триматиме в полоні та ув’язненні, – зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що Україна має продовжувати юридично шлях невизнання російських паспортів, які зараз видаються під фізичним тиском громадянам України на ТОТ.

Він зазначив, що Україна має продовжувати юридично шлях невизнання російських паспортів, які зараз видаються під таким прямим, фізичним тиском громадянам України на тимчасово окупованої території України.

– Я порадив би брати російський паспорт, щоб вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під фізичним тиском. Взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію, – наголосив уповноважений ВР.

Він зазначив, що Україна нині напрацьовує відповідний закон, щоб офіційно відмовитися від російського паспорту та повернутися до звичайного життя.

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Війна в Україні, Громадянство РФ, Дмитро Лубінець, Паспорт, Українці
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