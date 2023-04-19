На временно оккупированные территории Украины российскими захватчиками ездил двойник российского диктатора Владимира Путина.

Такую версию озвучил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Единые новости.

18 апреля российские пропагандисты показали, как Путин якобы прибыл на оккупированные территории Луганщины и левобережной Херсонщины. Там он якобы посетил штабы оккупационных войск.

— Никакого Путина там не было — это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны 10-14 дней провести на карантине. Если это встречи с иностранными представителями, тогда это встречи минимум на 18 метров, чтобы, “не дай Бог”, что-то там не произошло с этим террористом номер один в мире, — сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что наличие у Путина двойников — общеизвестная вещь.

Он подчеркнул, что диктатор на самом деле очень пугливая личность, назвав его человеком-испугом. Поэтому, он отметил, думать, что он может таким образом приехать на подобную территорию, бессмысленно. По его словам, “это просто невозможно”.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сделали предположение, что Путин во время этого визита изображал из себя военного лидера на фоне будущего контрнаступления ВСУ.

Там добавили, что в Кремле хотели затмить снимками с якобы визитом Путина информацию о посещении Владимиром Зеленским линии фронта в Авдеевке 18 апреля.

Фото: Апарат СНБО

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