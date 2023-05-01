В этом году апрель был холодным и дождливым. По количеству осадков второй месяц весны вошел в десятку самых влажных в истории Киева.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского со ссылкой на данные наблюдений своей метеостанции.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в апреле составляла 9,6°С. Это ниже климатической нормы на 0,4°С.

Самым холодным днем было 4 апреля. Тогда минимальная температура к утру упала до +1,1°С. А теплее всего было 24 апреля, когда столбики термометров достигли отметки +20,1°.

Наибольшее количество осадков за месяц зафиксировано на проспекте Науки. Тогда выпало 102 мм осадков, или 243% климатической нормы.

– Апрель в этом году занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года, — отметили в обсерватории.

Согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, погода в мае 2023 не обещает температурных аномалий. Дождь будет чаще всего идти в западных областях Украины.

Температура воздуха в последний месяц весны ожидается на уровне +14+18, в горах – от +10 до +13, что близко к климатической норме.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.