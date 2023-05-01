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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Какой будет погода в мае: синоптики дали прогноз на последний месяц весны

Погода у травні, бузок
Фото: Pixabay

Погода в мае 2023 не обещает температурных аномалий, однако часто будет идти дождь в западных областях Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура в последний месяц весны ожидается на уровне +14 +18, а в горах — в диапазоне от +10 до +13, что близко к климатической норме.

Для мая характерна средняя месячная температура +13 +17, в горах +7 +12 градусов.

Относительно количества осадков, месячное количество прогнозируется на уровне 35-72 мм, что в пределах нормы (22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм).

А на Закарпатье и Прикарпатье — до 132-170 мм. Это несколько выше нормы для этих регионов (85-148 мм).

За годы наблюдений синоптики фиксировали в мае на территории Украины минимальную температуру на уровне 0 -6, в горных районах и в Сумской области — до -7 -10, на побережье морей — от 0 до +3.

Соответственно, были и годы, когда погода в мае была жаркой. Абсолютный максимум достигал +30 +37, в Луганской, Одесской областях и в Крыму — до +38 +39, в Карпатах и горах Крыма +26 +29.

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Источник: Укргидрометцентр
Весна, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
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