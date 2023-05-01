Цього року квітень був холодним та дощовим. За кількістю опадів другий місяць весни увійшов до десятки найбільш вологих в історії Києва.

Про це поінформували в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Так, середньомісячна температура повітря в Києві у квітні становила 9,6°С. Це нижче від кліматичної норми на 0,4°С.

Найхолоднішим днем було 4 квітня. Тоді мінімальна температура під ранок впала до +1,1°С. А найтепліше було 24 квітня, коли стовпчики термометрів сягнули позначки +20,1°.

Найбільшу кількість опадів протягом місяця зафіксовано на проспекті Науки. Тоді випало 102 мм опадів, або ж 243 % кліматичної норми.

– Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року, – зазначили в обсерваторії.

Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, погода в травні 2023 року не обіцяє температурних аномалій. Частіше дощитиме у західних областях України.

Температура повітря в останній місяць весни очікується на рівні +14 +18, у горах – від +10 до +13, що близько до кліматичної норми.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

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