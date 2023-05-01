Холодний і дощовий: квітень увійшов до десятки найвологіших в історії Києва
Цього року квітень був холодним та дощовим. За кількістю опадів другий місяць весни увійшов до десятки найбільш вологих в історії Києва.
Про це поінформували в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.
Так, середньомісячна температура повітря в Києві у квітні становила 9,6°С. Це нижче від кліматичної норми на 0,4°С.
Найхолоднішим днем було 4 квітня. Тоді мінімальна температура під ранок впала до +1,1°С. А найтепліше було 24 квітня, коли стовпчики термометрів сягнули позначки +20,1°.
Найбільшу кількість опадів протягом місяця зафіксовано на проспекті Науки. Тоді випало 102 мм опадів, або ж 243 % кліматичної норми.
– Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року, – зазначили в обсерваторії.
Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, погода в травні 2023 року не обіцяє температурних аномалій. Частіше дощитиме у західних областях України.
Температура повітря в останній місяць весни очікується на рівні +14 +18, у горах – від +10 до +13, що близько до кліматичної норми.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського