Полиция объявила о подозрении в хулиганстве жителю Коростеня, который избил двух женщин.

Как сообщили в полиции Житомирской области, инцидент произошел 28 апреля. Между жителями города Коростень возник конфликт, во время которого один из мужчин нанес телесные повреждения женщинам.

Правоохранители идентифицировали участников конфликта. Пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести телесных повреждений.

59-летнему жителю Коростеня сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Ему грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Ситуация получила огласку, когда пострадавшая девушка опубликовала в Instagram видео, где мужчина бросает ее на землю.

— Меня и мою мать угрожали убить, а после — взяли за волосы и бросили на асфальт. Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу. Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий. Она дала ему проехать. А когда он проехал — сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем, куда приехали и кому перекрыли дорогу, — рассказала девушка.

Далее, по словам потерпевшей, мужчина сделал телефонный звонок, и через несколько минут приехала машина с его друзьями.

— Называли нас не очень этично, а после — перешли к действию. Один взял мою мать за волосы (прошу уточнить, это женщина 150 см и не более 50 кг), а когда я пыталась помочь, то полетела за волосы на асфальт. А после он победно спросил: И что теперь? — говорится в публикации.

Потерпевшая рассказала, что один из мужчин представился военным и угрожал использовать оружие против женщин.

Девушка, которая сняла конфликт на видео, тоже получила угрозы. Нападавшим потерпевшая назвала владельца местного СТО.

Источник : Нацполиция

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