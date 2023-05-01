Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру

житель Коростеня

Поліція оголосила про підозру в хуліганстві жителю Коростеня, який побив двох жінок.

Як повідомили у поліції Житомирської області, інцидент стався 28 квітня. Між жителями міста Коростень виник конфлікт, під час якого один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень жінкам.

Правоохоронці ідентифікували учасників конфлікту. Потерпілих направили на судово-медичну експертизу для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень.

59-річному мешканцю Коростеня повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Йому загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Ситуація набула розголосу, коли постраждала дівчина опублікувала в Instagram відео, де чоловік кидає її на землю.

– Мене та мою мати погрожували вбити, а потім – взяли за волосся та кинули на асфальт. Вся історія почалася з того, що мене з подругою підвезли до нашого товариша. Тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій. Вона дала йому проїхати. А коли він проїхав – відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши, що ми не знаємо, куди приїхали і кому перекрили дорогу, – розповіла дівчина.

Далі, за словами потерпілої, чоловік зробив телефонний дзвінок, і за декілька хвилин приїхала автівка з його друзями.

– Називали нас не дуже етично, а потім — перейшли до дії. Один взяв мою мати за волосся (прошу уточнити, це жінка 150 см та не більше 50 кг), а коли я намагалася допомогти, то полетіла за волосся на асфальт. А потім він переможно спитав: І що тепер? – йдеться в дописі.

Потерпіла розповіла, що один із чоловіків представився військовим і погрожував використати зброю проти жінок.

Дівчина, яка зняла конфлікт на відео, теж отримала погрози. Нападником потерпіла назвала власника місцевого СТО.

Читайте також
У Черкасах представники ТЦК побили чоловіка: на інцидент відреагував керівник ОВА
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру

Джерело: Нацполіція
Житомирська область, Коростень, Побиття, Поліція, Хуліганство
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
Вибух - дим після вибуху
Житомирська облрада заборонили діяльність УПЦ МП
Спасо-Преображенський собор УПЦ МП Житомир
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Під Києвом через ДТП за участі п’ятьох автівок постраждали двоє дітей
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Поліція Києва буде зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
Тягав жінок за волосся та кидав їх на асфальт: жителю Коростеня оголосили про підозру
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь