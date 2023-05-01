Поліція оголосила про підозру в хуліганстві жителю Коростеня, який побив двох жінок.

Як повідомили у поліції Житомирської області, інцидент стався 28 квітня. Між жителями міста Коростень виник конфлікт, під час якого один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень жінкам.

Правоохоронці ідентифікували учасників конфлікту. Потерпілих направили на судово-медичну експертизу для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень.

59-річному мешканцю Коростеня повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Йому загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Ситуація набула розголосу, коли постраждала дівчина опублікувала в Instagram відео, де чоловік кидає її на землю.

– Мене та мою мати погрожували вбити, а потім – взяли за волосся та кинули на асфальт. Вся історія почалася з того, що мене з подругою підвезли до нашого товариша. Тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій. Вона дала йому проїхати. А коли він проїхав – відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши, що ми не знаємо, куди приїхали і кому перекрили дорогу, – розповіла дівчина.

Далі, за словами потерпілої, чоловік зробив телефонний дзвінок, і за декілька хвилин приїхала автівка з його друзями.

– Називали нас не дуже етично, а потім — перейшли до дії. Один взяв мою мати за волосся (прошу уточнити, це жінка 150 см та не більше 50 кг), а коли я намагалася допомогти, то полетіла за волосся на асфальт. А потім він переможно спитав: І що тепер? – йдеться в дописі.

Потерпіла розповіла, що один із чоловіків представився військовим і погрожував використати зброю проти жінок.

Дівчина, яка зняла конфлікт на відео, теж отримала погрози. Нападником потерпіла назвала власника місцевого СТО.

Джерело : Нацполіція

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