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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Черкассах представители ТЦК избили мужчину: на инцидент отреагировал глава ОВА

В Черкассах представители ТЦК избили мужчину: на инцидент отреагировал глава ОВА

На драку между работниками ТЦК и гражданским, произошедшую во время выдачи повестки возле одного из торговых центров в Черкассах, отреагировал руководитель ОВА Игорь Табурец.

Он отметил, что поступок обеих сторон требует служебной проверки.

— Мобилизация — это не карательная мера, не чья-то прихоть. Это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с российскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей победы, — написал он в Telegram.

Табурец добавил, что гражданский не должен пренебрежительно относиться к военному во время выполнения служебных обязанностей, даже если он вручает извещение. В свою очередь военный не должен реагировать так, как это зафиксировано на видео.

По его словам, официальную оценку этой ситуации и ее участникам даст служебная проверка, которая уже начата в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки.

Также делом занимаются правоохранительные органы — есть заявления от обеих сторон, прокомментировал Табурец.

Как отреагировали в ТЦК?

В пресс-службе Черкасского областного ТЦК отметили, что мужчина вел себя провокационно.

Там сообщили, что гражданин оскорблял военнослужащих, угрожал физической расправой и применил физическую силу к одному из военных. Его задержали, а после представители ТЦК вызвали полицию.

Кроме того, там отметили, что видео, которое распространяется по сети, вырвано из контекста, а обстоятельства значительно шире, чем показано в указанном фрагменте.

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Ганна Маляр

Источник: Игорь Табурец

Война в Украине, мобілізація, Новини Черкас, Черкасы
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