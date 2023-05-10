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Валентина Летяк, редактор ленты

В Дії запустили єВідновлення: как получить средства на ремонт жилья, поврежденного войной

Дія додаток

С 10 мая в приложении Дія доступна новая услуга — єВідновлення, с помощью которой можно получить помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

В Минцифры говорят, что это касается только жилья, которое подлежит восстановлению и не было полностью отремонтировано. Максимальная сумма — 200 тыс. грн. Ее определит комиссия после подсчета объемов повреждений.

Полученные средства можно потратить на стройматериалы или услуги подрядчиков.

Первоначально помощь по программе єВідновлення получат участники боевых действий, семьи погибших военных, мобилизованные, многодетные семьи, опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот, и люди с инвалидностью I и II групп.

Как получить денежную помощь на ремонт жилья через єВідновлення:

  • Сообщите о поврежденном имуществе в приложении Дія.
  • Откройте специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы.
  • Заполните заявление в Дії, проверьте и отправьте в обработку.

Далее местные власти должны прислать комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушения и определит сумму компенсации.

Затем вы получите эти средства на карточку єВідновлення.

Важно! Деньги необходимо использовать в течение одного года со дня получения.

Кроме того, если у жилья есть совладельцы, они должны дать согласие на участие в программе.

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Фото: Дія

Источник: Министерство цифровой трансформации
Война в Украине, Дія, Приложение Дія, житло, Мінцифри, Ремонт
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