Февраль, 28 в 18:29

На компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье украинцами было подано более 335 тыс. заявок.

Как сообщила на брифинге председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, нардеп и председатель партии Слуга народа Елена Шуляк, общая площадь жилья, которое необходимо восстановить, в поданных заявках составляет 23 млн кв.м.

Шуляк напомнила, что 23 февраля Верховная Рада приняла законопроект №7198, который касается вопроса компенсации за утраченное жилье. Сейчас проект закона ждет подписи председателя Рады.

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— Законом определено два месяца для правительства, чтобы разработать соответствующие нормативно-правовые акты. И мы надеемся, что уже в мае он заработает и наберет свою оптимальную силу, — сказала председатель Комитета ВРУ.

Она сообщила, что сегодня власть Украины имеет 17 млрд грн для выплаты компенсации.

Проголосованным законопроектом также предусматривается подача заявок как через портал Дія, так и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

— Можно пользоваться помощью и нотариусов, и центров социальной защиты. Я надеюсь, что именно центры соцзащиты смогут добраться до деоккупированных мест там, где не работает ЦПАУ, чтобы каждый гражданин, у которого повреждено или разрушено жилье, смог предоставить государству всю информацию для того, чтобы подготовиться к механизму компенсации непосредственно, — сказала Шуляк.

Она отметила, что под компенсацию попадает только жилье, впрочем, пострадавшие здания бизнеса и нежилые помещения пока не будут рассмотрены в рамках программы возмещения средств.

— Уже потом, когда будет возможность, государство рассмотрит работу по компенсаторному механизму для бизнеса, — добавила председатель партии Слуга народа.

Елена Шуляк добавила, что под компенсацию подпадает жилье, которое было жильем во время войны. Заявки будут приниматься в течение действия военного положения в Украине и еще год после его завершения.

— Для того, чтобы поданная заявка стала верифицированной заявкой, то есть документом, который подходит для получения самой компенсации, будет необходима верификация комиссии, которая будет создана при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут созданы при каждой общине, где есть разрушенное или поврежденное жилье. Эта комиссия будет нести чисто технически-организационную роль и должна организовать как экспертизу, так и верификацию, а также предоставить возможность по организации технического обследования зданий, — сказала она.

Руководительница комитета Рады добавила, что комиссия также будет помогать людям, которые не имеют необходимых документов на руках, поэтому комиссия сможет обращаться в другие органы госвласти, чтобы получить необходимые справки.

— Комиссия будет работать в реестре поврежденного и уничтоженного имущества, так как все операции по компенсациям будут осуществляться с использованием цифровых инструментов, и именно в реестре будет создаваться жилищный сертификат, который будет предоставляться, как компенсация, когда у человека, например, уничтожено жилье, — сказала она.

Елена Шуляк сообщила, что указанный реестр уже был создан и подчиняется Министерству восстановления, а администрируется Министерством цифровой трансформации.

Руководительница партии Слуга народа говорит, что в рамках компенсации будет образована очередь, которая будет создана в каждой территориальной общине отдельно, а также предусматривать категории граждан, которые будут получать приоритеты: военные, многодетные семьи, лица с инвалидностью и демобилизованные граждане.

Она также рассказала, чего не смогут люди, которые получают компенсации:

не смогут получать деньги на руки;

приобрести нежилые помещения;

продать полученное жилье в течение пяти лет;

быть иностранным гражданином;

быть юридическим лицом;

иметь судимость за преступления против основ национальной безопасности;

входить в государственные санкционные списки;

быть лишенным полученных средств, кроме как по решению суда.

Елена Шуляк говорит, что жители временно оккупированных мест, куда пока не может добраться комиссия, смогут подтвердить наличие у них поврежденного или уничтоженного жилья благодаря современным средствам фотосъемки, как, например, в этом могут нуждаться жители Мариуполя.

Она напомнила, что граждане будут иметь право самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата.

Руководительница партии говорит, правительство разработает список по стоимости квадратного метра в каждом отдельном регионе Украины для компенсации.

При этом компенсацию смогут получить граждане Украины за поврежденное или разрушенное жилье, независимо от того, было ли после приобретено гражданином другое жилье, или имеют ли они в собственности другое жилье.

Источник: Media Center Ukraine — Ukrinform