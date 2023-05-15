Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу

В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Фото: УНИАН

Рабочая группа на уровне парламента нарабатывает вариант, каким образом решить вопрос с доплатой военным в тылу 30 тыс. грн без популизма и чрезмерной политизации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes Ukraine.

— Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают, — подчеркнул он.

Относительно возможности частичного возвращения доплат, Марченко отметил, что “не готов сейчас говорить об этом, но мы готовы слушать военное командование о конкретных категориях, которые надо мотивировать”.

Глава Минфина также напомнил, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а только растет, однако возникают вопросы, когда, например, государство продолжает доплачивать по 30 тыс. грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства.

2 мая Верховная Рада по просьбе министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отложила решение о возвращении доплат в 30 тыс. грн всем военнослужащим, которые отменили с 1 февраля.

Читайте также
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
МВФ

Источник: Forbes Украина
Верховна Рада, Виплати військовим, Зарплата, Мінфін, Сергей Марченко, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сын погиб, а дочь пошла в его бригаду: мать о патриотизме детей и готовности отдать жизнь за Украину
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Видели бы вы лица тех, кто вернулся из плена, когда мы рассказываем, что отбили Херсон — Приймак
Юлія Приймак
Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан РФ и Беларуси
Кабмін
ЗРК Куб: что известно о комплексах, которые Чехия передаст Украине
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь