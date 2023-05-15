В Минфине объяснили, вернут ли доплаты 30 тыс. грн военным в тылу

Рабочая группа на уровне парламента нарабатывает вариант, каким образом решить вопрос с доплатой военным в тылу 30 тыс. грн без популизма и чрезмерной политизации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes Ukraine.

— Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают, — подчеркнул он.

Относительно возможности частичного возвращения доплат, Марченко отметил, что “не готов сейчас говорить об этом, но мы готовы слушать военное командование о конкретных категориях, которые надо мотивировать”.

Глава Минфина также напомнил, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а только растет, однако возникают вопросы, когда, например, государство продолжает доплачивать по 30 тыс. грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства.

2 мая Верховная Рада по просьбе министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отложила решение о возвращении доплат в 30 тыс. грн всем военнослужащим, которые отменили с 1 февраля.

Источник : Forbes Украина

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