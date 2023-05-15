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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Мінфіні пояснили, чи повернуть доплати 30 тис. грн військовим у тилу

У Мінфіні пояснили, чи повернуть доплати 30 тис. грн військовим у тилу
Фото: УНІАН

Робоча група на рівні парламенту напрацьовує варіант, яким чином вирішити питання з доплатою військовим у тилу 30 тис. грн без популізму та надмірної політизації. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

– Простір для компромісу є. Те, що запропоновано правкою до закону, не влаштовує абсолютно нікого, бо це позбавляє мотивації. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони унормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії перебуває на передовій, як багато хто думає, – наголосив він.

Щодо можливості часткового повернення доплат, Марченко наголосив, що “не готовий зараз говорити про це, але ми можемо послухати військове командування про конкретні категорії, які треба мотивувати”.

Глава Мінфіну також нагадав, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а лише зростає, проте виникають питання, коли, наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 тис. грн, навіть коли у військовослужбовця встановлено факт дезертирства.

2 травня Верховна Рада, на прохання міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного,  відклала рішення про повернення доплат у 30 тис. грн усім військовослужбовцям, які скасували з 1 лютого.

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Джерело: Forbes Україна
Верховна Рада, Виплати військовим, Зарплата, Мінфін, Сергій Марченко, українські військові
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