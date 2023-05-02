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Юлия Соколова, редактор ленты

Возвращение доплат военным: Рада отложила решение после просьбы Залужного и Резникова

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада отказалась выносить сегодня на голосование проект постановления, которое блокирует и отменяет решение о возвращении доплат в 30 тыс. грн всем военнослужащим.

Документ не смогли включить в повестку заседания. По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, за его рассмотрение проголосовали только 99 народных избранников.

– Не поддержали включение в повестку дня блокирующего постановления № 8312-П (это там, где поправка о выплатах военным). Только 99 депутатов проголосовали за рассмотрение его сегодня, – отметил Железняк.

Ранее украинское военное командование (в частности, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный) призвало ВР отложить рассмотрение этого постановления.

О каком постановлении идет речь

В феврале этого года был изменен порядок выплат военнослужащим. Без доплат к зарплате в размере 30 тыс. грн остались военные, которые находятся в тылу, не несут службу в зоне боевых действий, а также срочники, курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов.

10 апреля нардепы поддержали поправку к законопроекту №8312, которая предусматривает возвращение выплат в 30 тыс. грн всем военнослужащим, а также полицейским и работникам ГСЧС (независимо от возложенных на них задач и районов прохождения службы).

Поправка также предусматривает внедрение до конца военного положения потолка в 10 минимальных зарплат (67 тыс. грн) на размер зарплат работников, должностных лиц бюджетных учреждений и предприятий, на 100% подконтрольных государству. Это касается и нардепов, членов Кабинета министров, прокуроров, работников Нацбанка.

Уже 11 апреля нардеп Владимир Цабаль (фракция Голос) зарегистрировал в ВР проект постановления №8312-П, который отменяет решение о возвращении надбавок в 30 тыс. грн. Это постановление является блокирующим: без его рассмотрения в зале заседаний спикер ВР Руслан Стефанчук не имеет права подписывать законопроект № 8312.

2 мая появилась информация, что силовой блок Украины направил письмо к ВР и призвал не рассматривать постановление Цабаля. В то же время авторы письма предлагают создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабмина, Генштаба ВСУ. До конца мая она должна наработать новый законопроект, урегулирующий вопрос оплаты труда военных.

Командование настаивает, что подход к оплате труда должен быть дифференцированным, учитывать особенности прохождения службы в разных регионах и выполнение задач разной степени сложности.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Службы безопасности Василий Малюк, глава МВД Игорь Клименко, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

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Источник: Telegram Ярослава Железняка

Война в Украине, Валерий Залужный, Верховна Рада, Виплати військовим, ВСУ, Алексей Резников
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