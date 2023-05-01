Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ

МВФ
Фото: Depositphotos

Принятый Верховной Радой законопроект о возвращении доплат в размере 30 тыс. грн военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов, которые составляют более $4 млрд, и может привести к росту бюджетного дефицита.

Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью Интерфакс-Украина.

— Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без очень негативного влияния на экономику и финансовый рынок, — сказал он.

Представитель МВФ добавил, что займы для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны и большие, и нестабильные. В то же время, отметил, в рамках выполнения программы EFF Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время Covid-19 и в результате войны.

Он также напомнил, что в этом контексте власть взяла на себя обязательства восстановить и усилить действие Статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части доходов и части расходов.

Напомним, в начале апреля 254 народных депутата поддержали возвращение выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧСникам.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что выплаты вернутся, если государство найдет на это средства.

Позже в ВР внесли предложение об отмене решения о принятии законопроекта, который предусматривает, в частности, возвращение выплаты.

Генштаб ВСУ призвал не манипулировать дополнительными выплатами в размере 30 тыс. грн военным и отметил, что доплаты должны быть справедливыми.

Читайте также
Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ

Источник: Интерфакс-Украина
Бюджет Украины, Виплати військовим, держбюджет, МВФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выплаты за погибших военных 2023: как получить, что понадобится и размер помощи
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Должны контролировать бюджет, чтобы не создавать риски: Марченко о 30 тыс. грн военным
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
До конца 2023 года не будет проблем с финансированием госбюджета – Марченко
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Дополнительные 30 тыс. грн для военных. В Генштабе призвали не заниматься популизмом
ЗСУ
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь