Возвращение выплат 30 тыс. грн военным будет иметь негативные последствия для экономики Украины — МВФ

Принятый Верховной Радой законопроект о возвращении доплат в размере 30 тыс. грн военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов, которые составляют более $4 млрд, и может привести к росту бюджетного дефицита.

Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью Интерфакс-Украина.

— Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без очень негативного влияния на экономику и финансовый рынок, — сказал он.

Представитель МВФ добавил, что займы для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны и большие, и нестабильные. В то же время, отметил, в рамках выполнения программы EFF Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время Covid-19 и в результате войны.

Он также напомнил, что в этом контексте власть взяла на себя обязательства восстановить и усилить действие Статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части доходов и части расходов.

Напомним, в начале апреля 254 народных депутата поддержали возвращение выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧСникам.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что выплаты вернутся, если государство найдет на это средства.

Позже в ВР внесли предложение об отмене решения о принятии законопроекта, который предусматривает, в частности, возвращение выплаты.

Генштаб ВСУ призвал не манипулировать дополнительными выплатами в размере 30 тыс. грн военным и отметил, что доплаты должны быть справедливыми.

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