Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы

Люди, имеющие инвалидность II группы, способны к самообслуживанию, но не способны к труду в обычных производственных условиях.

Как оформить опекунство над людьми с инвалидностью II группы — читайте в нашем материале.

Кто может получить стать опекуном

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

Здесь важно различать понятия опеки и попечительства:

Опека устанавливается над малолетними лицами (в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки), и лицами, которые признаны недееспособными.

устанавливается над малолетними лицами (в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки), и лицами, которые признаны Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами (в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки) и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель же, когда дееспособность человека ограничена.

Требования к человеку, который хочет стать попечителем:

В этом случае предпочтение отдается родственникам. Большое значение имеют личные взаимоотношения сторон. Опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного. Добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.

Представители государственной власти подходят к выбору опекуна максимально внимательно, приоритет будет отдан тому, кто сможет лучше заботиться о человеке с инвалидностью.

Кроме того, также учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.

Куда обращаться и что понадобится

Адвокат Иван Черкашин отмечает, что опека может быть установлена только над недееспособным лицом, а главный признак таких людей — лицо не может осознавать свои действия и руководить ими.

— Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого существует специальная судебная процедура в рамках отдельного производства, — говорит адвокат.

Черкашин добавляет, если лицо имеет исключительно физические недостатки или оно является инвалидом I и II группы и не может себя обслуживать самостоятельно (готовить еду, убирать в квартире и т.д.), то над таким лицом можно установить постоянный уход.

— Назначение постоянного ухода происходит без признания человека недееспособным. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу человека с инвалидностью II группы и попросить предоставить соответствующую справку. Существует форма справки, которая выдается специально для органов соцобеспечения. Для оформления ухода в такой справке должна указываться ключевая фраза: Лицо нуждается в постоянном уходе, — добавляет адвокат.

После получения справки нужно обратиться в органы социальной защиты населения, где нужно оформлять постоянный уход над лицом с инвалидностью II группы.

Процедура установления постоянного ухода оформляется проще опекунства, ведь нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

Такоже нужно собрать следующие документы:

Заявление о том, что вы хотите осуществлять постоянный уход за определенным лицом.

Ваш паспорт (требуется как оригинал, так и копия). Также нужен паспорт лица, за которым будет осуществляться уход.

Медицинская справка. Важно, чтобы лицо, которое хочет осуществлять такой уход, само обладало достаточным для этого здоровьем.

Справка о регистрации вашего места жительства.

Документы о праве собственности на имущество или право пользования им.

Справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что в связи со своим состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Также человек, оформивший постоянный уход, сможет получить государственную финансовую помощь. А лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытовому и торговому обслуживанию.

Как оформить льготы на лицо с инвалидностью

Для получения льгот по инвалидности необходимо оформить один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус или пенсионное удостоверение;

справка о назначении выплат по Закону О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

справка о выдаче государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

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