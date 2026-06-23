Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели днем 23 июня, когда город находился под угрозой баллистики.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и корреспонденты Суспільного.

Взрывы в Кривом Роге 23 июня: что известно

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и сообщили о движении ракеты в направлении Кривого Рога.

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Вскоре после этого корреспонденты Суспільного сообщили, что было слышно взрывы в Кривом Роге.

Как уточнил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

В городе повреждена промышленная инфраструктура.

По уточненным данным, во время взрывов в Кривом Роге сегодня погибли три человека, еще 23 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Окончательные последствия взрывов в Кривом Роге 23 июня пока устанавливаются.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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