Телеканал ICTV2 поделился результатами Instagram-челленджа В прямом эфире папа, который запустил ко Международному дню отца.

Участники флешмоба публиковали фотографии со своими отцами, делились семейными воспоминаниями и словами благодарности.

Как проходил челлендж В прямом эфире папа

В течение дня пользователи соцсетей активно присоединялись к флешмобу, используя специальный шаблон В прямом эфире папа.

Сейчас смотрят

Генеральный продюсер программы Ранок у великому місті Татьяна Гребеник объяснила, что идея акции родилась из желания напомнить о настоящей роли отца в жизни ребенка.

— Быть отцом — это больше, чем запись в свидетельстве о рождении. Это поддержка, присутствие и воспоминания, которые формируют ребенка. Для многих из нас папа определенное время является главным героем жизни. В этом году мы захотели создать пространство, где каждый отец мог бы стать героем прямого эфира на всю страну. Так родился наш флешмоб. То, с какой теплотой люди откликнулись на призыв делиться фотографиями со своими отцами, очень трогает. Именно из таких искренних моментов рождаются и укрепляются украинские семейные традиции, — отметила она.

Кроме флешмоба, к празднику ICTV2 совместно с UNFPA подготовил видео о том, чему отцы учат своих детей и какие важные уроки сами получают от них.

Кто из звезд поддержал флешмоб

Украинские актеры и телеведущие также активно присоединялись к челленджу. Семейными фотографиями с отцами поделились звезды сериалов ICTV2 Федор Гуринец (Вскрытие покажет, Возвращение), Анастасия Цымбалару (Морская полиция. Черноморск, Участковый с ДВРЗ), Иван Блиндар (Дело НБР), а также Таисия Хвостова.

Актер сериалов Митець и Служба 112 Юрий Выхованец записал видео вместе со своим маленьким сыном Владиком.

Во флешмобе также приняли участие ведущие Ранку у великому місті — Сергей Лиховида, Юлия Зорий, Александр Швачка и Григорий Герман.

Своими семейными историями поделились и ведущие, и журналисты команды Фактов ICTV — Оксана Гутцайт, Юлия Сеник, Андрей Ковальский и Анастасия Мазур.

Журналистка Виктория Сеник в своей публикации подчеркнула особую роль отца в жизни ребенка.

— Настоящее мужество – быть для своего ребенка безопасным местом в этом неспокойном мире. Быть тем человеком, к которому он придет и в пять лет. И в пятнадцать, и в пятьдесят, — написала она.

Популяризация Дня отца стала традицией ICTV2

На телеканале отмечают, что поддержка Дня отца является частью многолетней работы по популяризации ответственного отцовства в Украине.

В предыдущие годы ICTV2 проводил большие семейные фестивали, посвященные празднику. В 2025 году канал запустил проект Папины сказки, в рамках которого ведущие озвучили аудиоистории для детей.

В этом году команда канала решила объединить украинцев вокруг темы любви к отцам в социальных сетях, предложив каждому рассказать собственную семейную историю и поблагодарить папу за поддержку и заботу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.