Комментатора из Парагвая Хорхе Веру лишили аккредитации на чемпионат мира после эмоциональной словесной реакции в эфире, произошедшей после удаления Мигеля Альмирона. Комментатор резко раскритиковал как арбитра, так и ФИФА.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Комментатор обрушился с критикой на ФИФА

Парагвай одержал победу со счетом 1:0 над Турцией во втором матче группового этапа чемпионата мира.

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Однако матч также запомнился удалением Альмирона из-за новых правил. Игрок прикрыл рот рукой во время словесной перепалки.

Новое правило ввели, чтобы предотвратить сокрытие игроками расистских, дискриминационных или оскорбительных высказываний.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup. Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

После матча комментатор Хорхе Вера оказался под угрозой дисциплинарного разбирательства со стороны ФИФА. Его тирада в эфире привела к тому, что его аккредитацию на оставшуюся часть турнира аннулировали.

Во время матча Вера обрушился с критикой на сальвадорского арбитра Ивана Бартона, назвав его “вором”. Также он резко раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

– Вор, вор, Бартон. Они убили футбол. ФИФА, вы убили футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. ФИФА, возьмите на себя ответственность за то, что вы превратили футбол в такое. Позор. Тебе следует стыдиться, Инфантино, – яростно восклицал Вера в эфире.

Комментатор на этом не остановился и перешел к критике президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, упомянув его совместные фото с Инфантино.

Затем Вера обжаловал новое решение ФИФА, при этом выступив в защиту Альмирона.

— Какой расизм мог проявить Мигель Альмирон по отношению к турецкому игроку? Проявите немного здравого смысла, — сказал он.

Такой всплеск эмоций в прямом эфире стоил Хорхе Вере потери аккредитации на оставшуюся часть турнира.

Парагвайская телекомпания ABC Cardinal, где работает Вера, опубликовала развернутое заявление, в котором призвала ФИФА пересмотреть свое решение.

ABC Cardinal утверждает, что, поскольку это был единичный инцидент, за которым сразу последовали извинения и признание вины, ФИФА должна была бы проявить больше снисходительности.

После аннулирования его аккредитации Вера опубликовал в социальных сетях видео, в котором извинился за то, что потерял самоконтроль, и выразил раскаяние за критику арбитра и ФИФА.

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