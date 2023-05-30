Похищения и пытки: в Украине разработали стандарты расследования военных преступлений РФ

Офис генпрокурора совместно с ведущими экспертами по международному гуманитарному праву разработал и представил два методологических пособия по стандартам расследования военных преступлений, совершенных РФ против Украины.

В первом — Стандарты расследования военных преступлений. Общая часть — рассматриваются все основные военные преступления, фиксируемые в Украине, и предлагаются алгоритмы проведения процессуальных действий.

Отдельный набор стандартов разработан для расследования конкретного вида преступлений — Незаконное лишение свободы и пытки. Здесь подробно рассматриваются особенности таких преступлений и предлагаются правила работы для следователей и прокуроров.

В разработке этих пособий принимали участие сотрудники Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора. Объединила экспертов и организовала работу Just Group — организация, которая исследует уголовную юстицию и разрабатывает решения для трансформации системы.

— Это один из первых продуктов такого масштаба и качества в сфере расследования международных преступлений, разработанный вместе с практиками для практиков. Каждый этап разработки сопровождался апробацией среди коллег, которые ежедневно работают с уголовными производствами этой категории, — отметил генпрокурор Андрей Костин.

Сейчас продолжается работа над стандартами расследования других видов военных преступлений, запланирована публикация пособий на темы Депортация и Нападения на гражданские объекты.

Источник : Офис генпрокурора

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