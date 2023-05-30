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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Викрадення та катування: в Україні розробили стандарти розслідування воєнних злочинів РФ

Викрадення та катування: в Україні розробили стандарти розслідування воєнних злочинів РФ
Фото: Факти ICTV

Офіс генпрокурора спільно з провідними експертами із міжнародного гуманітарного права розробив та представив два методологічні посібники щодо стандартів розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ проти України.

У першому – Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина – розглядаються усі основні воєнні злочини, що фіксуються в Україні, та пропонуються алгоритми щодо проведення процесуальних дій.

Окремий набір стандартів розроблено для розслідування конкретного виду злочинів – Незаконне позбавлення волі та катування. Тут детально розглядаються особливості таких злочинів і пропонуються правила роботи для слідчих та прокурорів.

У розробці цих посібників брали участь співробітники Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора. Об’єднала експертів та організувала роботу Just Group – організація, яка досліджує кримінальну юстицію та розробляє рішення для трансформації системи.

– Це один з перших продуктів такого масштабу та якості у сфері розслідування міжнародних злочинів, розроблений разом з практиками для практиків. Кожний етап розробки супроводжувався апробацією серед колег, які щоденно працюють з кримінальними провадженнями цієї категорії, – зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Наразі триває робота над стандартами розслідування інших видів воєнних злочинів, заплановано публікацію посібників на теми Депортація та Напади на цивільні об’єкти.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Воєнні злочини, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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