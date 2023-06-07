Чутно страшні крики людей: як жінка впізнала рідних із Олешків на відео з дрона

Дачний кооператив неподалік Олешків – так звана “сіра зона” опинилася під водою, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Українським військовим вдалося долетіти туди коптером і скинути людям питну воду.

Олена Приступко, родичка постраждалих від потопу на Херсонщині, розповіла, як впізнала своїх племінника та сестру на відео з дрона.

– Вони опинилися там у пастці, ми знали, що до них повинен прилетіти квадрокоптер чи дрон. Коли я просто сиділа й гортала стрічку новин, я побачила відео – і зрозуміла, що це наші. Рідна сестра чоловіка, племінник, йому 12 років, і племінниця, 4 роки. Там було ще дві людини – батько чоловіка і сусід, – сказала вона.

Побачивши у мережі відео, яке записали військові, Олена Приступко почала скрізь писати, що це її рідні.

Також жінка розповіла, що її сусід на гумовому човні хотів переправлятися Херсон, але через сильну течію його човен пробило.

– Він просто зачепився за якийсь дах чи дерево і сидів там. Тільки в обід зміг припливти до нашої сестри. Швидше за все, з Херсона ніхто не зможе приїхати і евакуювати їх, тому що Дніпро перебуває під вогневим контролем окупантів. Сестра вранці зателефонувала і каже, що чує страшні крики людей. Люди сидять на дахах із дітьми, з тваринами. Допомоги нема від кого очікувати, – сказала Олена Приступко.

Раніше начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко повідомляла, що ситуація в окупованому місті критична. Люди рятуються на дахах, окупанти забороняють евакуацію.

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