Вода прибывала на глазах: как происходила эвакуация из затопленной Херсонской области

Из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС затопило десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра в Херсонской области. Больше всего досталось временно оккупированному левобережью. Почти полностью ушли под воду Алешки и Новая Каховка. На правом берегу — частично подтоплен Херсон.

Десятки тысяч жизней людей и домашних любимцев — под угрозой. Как происходит эвакуация на оккупированных территориях Юга Украины? Истории спасенных — в репортаже корреспондента Факты недели Сергея Костежа.

Денис — один из тех, кто помогает спасать людей на затопленных территориях. Его родственники остались на оккупированной части Херсонской области. Мужчина признается, что никогда и не думал о том, что оккупанты решатся на это преступление.

— Это шок, паника. Растерянность. Просто делаешь по запросам. Все, что надо. Надо помощь там — поехали. Надо лодку сделать, надо эвакуировать человека. Бабушку там, где мы ездили последний раз эвакуировать, туда не все едут, потому что там есть обстрелы, — рассказал волонтер Денис.

Несмотря на значительные риски, эвакуация продолжается. Большинство рейсов осуществляются небольшими лодками. Кое-где натыкаются на препятствия — заборы, провода и прочее. На лодках ходят до позднего вечера.

Ирина Владимировна — жительница одного из затопленных районов Херсона. Она поделилась, что вода прибывала буквально на глазах.

— В 18:00 вода стояла под домом. В 06:00 утра сегодня вода была в подъезде до первого этажа, где уже квартиры начинались. Площадка была сухая. В 07:00 утра на площадке была вода. В 08:00 утра дошло до первой ступеньки, как подниматься на второй этаж. Сейчас третья ступенька уже закрыта. Вода прибывала, — рассказала жительница Херсона Ирина.

Она вывезла до 10 своих котов, большинство ее муж отвез к родственникам, а трех — держит у себя. Волонтеры спасают не только людей, но и животных, которые оказались в водяной ловушке или были брошены хозяевами.

В то же время оккупанты обстреливали людей, которых пытаются вывезти. В частности, очень плотно атаковали Херсон, центр, прибрежные районы. Но волонтеры продолжают работу. В зоне затопления — тысячи домов. Лодки на всех, кто хочет эвакуироваться, не хватает.

Азиз — один из тех, кого удалось эвакуировать с островов Днепра, где он находился в оккупации. Мужчину спасли вместе с его собаками. Он рассказал, что там вода прибывала гораздо быстрее. Мужчина утверждает, что оккупанты сознательно не позволяли выезжать людям, чтобы держать их там, как живой щит.

Сколько на самом деле в оккупированных населенных пунктах пострадавших и вероятных погибших — доподлинно неизвестно. Уничтожение плотины Каховской ГЭС и катастрофа, вызванная оккупантами, стали тяжелым вызовом для многих украинцев. Однако они объединились и пришли на помощь друг другу.

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