Вода прибувала на очах: як відбувалася евакуація з затопленої Херсонщини

Через підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС затопило десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра у Херсонській області. Найбільше дісталося тимчасово окупованому лівобережжю. Майже повністю пішли під воду Олешки та Нова Каховка. На правому березі – частково підтоплений Херсон.

Десятки тисяч життів людей та домашніх улюбленців – під загрозою. Як відбувається евакуація на окупованих територіях Півдня України? Історії врятованих – у репортажі кореспондента Факти тижня Сергія Костежа.

Денис – один із тих, хто допомагає рятувати людей на затоплених територіях. Його родичі залишилися на окупованій частині Херсонщини. Чоловік зізнається, що ніколи й не думав про те, що окупанти наважаться на цей злочин.

– Це шок, паніка. Розгубленість. Просто робиш по запитах. Усе, що треба. Треба допомога там – поїхали. Треба лодку зробити, треба евакувати людину. Бабусю там, де ми їздили останній раз евакуйовувати, туди не всі їдуть, тому що там є обстріли, – розповів волонтер Денис.

Попри значні ризики, евакуація триває. Більшість рейсів здійснюються невеликими човнами. Подекуди натикаються на перешкоди – паркани, дроти та інше. На човнах ходять до пізнього вечора.

Ірина Володимирівна – жителька одного із затоплених районів Херсону. Вона поділилася, що вода прибувала буквально на очах.

– О 18:00 вода стояла під будинком. О 06:00 ранку сьогодні вода була в під’їзді до першого поверху, де вже квартири починалися. Майданчик був сухий. О 07:00 ранку на майданчику була вода. О 08:00 ранку дійшло до першої сходинки, як підніматися на другий поверх. Зараз третя сходинка вже закрита. Вода прибувала, – розповіла жителька Херсону Ірина.

Вона вивезла до 10 своїх котів, більшість її чоловік відвіз до родичів, а трьох – тримає біля себе. Волонтери рятують не лише людей, а й тварин, які опинилися у водяній пастці або були покинуті господарями.

Водночас окупанти обстрілювали людей, яких намагаються вивезти. Зокрема, дуже щільно атакували Херсон, центр, прибережні райони. Але волонтери продовжують роботу. В зоні затоплення – тисячі будинків. Човнів на всіх, хто хоче евакуюватися, не вистачає.

Азіз – один з тих, кого вдалося евакуювати з островів Дніпра, де він перебував в окупації. Чоловіка врятували разом із його собаками. Він розповів, що там вода прибувала набагато швидше. Чоловік стверджує, що окупанти свідомо не дозволяли виїжджати людям, щоб тримати їх там як живий щит.

Скільки насправді в окупованих населених пунктах постраждалих та ймовірних загиблих – достеменно невідомо. Знищення греблі Каховської ГЕС та катастрофа, спричинена окупантами, стали важким викликом для багатьох українців. Однак вони об’єдналися та прийшли на допомогу одне одному.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.