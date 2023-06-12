Спасенные из зоны подтопления получат дополнительную единовременную помощь – Верещук

Правительство до завтра должно разработать проект постановления о единовременной денежной помощи людям, которые попали в зону подтопления в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

В эфире телемарафона Єдині новини министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что такую неотложную задачу сегодня поставил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— То есть речь идет не только о компенсации через еВідновлення (помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного в результате войны. — Ред.). Это будет единовременная денежная помощь. Через несколько дней люди узнают, каким будет размер, — подчеркнула она.

Верещук также объяснила, что выплата единовременно эвакуированным из зоны бедствия — 2 000 на взрослого и 3 000 на ребенка — касается не только тех, кто выезжает из Херсонской и Днепропетровской областей, но и, например, из Донецкой или других областей, где ведутся активные боевые действия.

— Далее мы говорим о деньгах, которые выплачиваются ВПЛ, и в данном случае люди, которые переместились даже в пределах области, то есть в пределах подтопления в Херсонской области, тоже подпадают под постановление, которое определяет их как ВПЛ. Они будут получать такие выплаты ежемесячно, — добавила она.

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