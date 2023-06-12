Врятовані із зони підтоплення отримають додаткову одноразову допомогу – Верещук

Уряд до завтра має розробити проєкт постанови щодо одноразової грошової допомоги людям, які потрапили в зону підтоплення внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

В ефірі телемарафону Єдині новини міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що таке невідкладне завдання сьогодні поставив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Тобто йдеться не тільки про компенсацію через еВідновлення (допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. – Ред.). Це буде одноразова грошова допомога. За кілька днів люди знатимуть, яким буде розмір, – наголосила вона.

Верещук також пояснила, що виплата одноразово евакуйованим із зони лиха – 2 тис. на дорослого та 3 тис. на дитину – стосується не тільки тих, хто виїжджає із Херсонської та Дніпропетровської областей, а й, наприклад, із Донецької, чи інших областей, де ведуться активні бойові дії.

– Далі ми говоримо про гроші, які виплачуються ВПО, тож нині люди, які перемістилися навіть у межах області, тобто в межах підтоплення у Херсонській області, теж підпадають під постанову, яка визначає їх як ВПО. Вони отримуватимуть такі виплати щомісяця, – додала вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.