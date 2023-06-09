Денежная помощь для спасенных из зоны подтопления: Верещук назвала размер

Эвакуированные из зоны подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС имеют право на денежную помощь от государства, заявила в эфире телемарафона Єдині новини вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Уже более 2,5 тыс. человек вывезено, они едут и самостоятельно, поездами, и основное, что касается нашей ответственности — это обеспечить их денежной помощью, которую выделяет государство каждому, кто покидает зону бедствия. Мы везем людей в Хмельницкий, Львов, Киев, — рассказала она, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей.

По ее словам, на сегодняшний день государство выделяет 2 тыс. грн — на трудоспособное лицо и 3 тыс. грн — на ребенка, а также 2 200 грн дополнительно — от международных партнеров.

— Чтобы получить эти деньги, надо позвонить на горячую линию ОВА, на горячую линию Минреинтеграции — 1548, а также на всех вокзалах — например, в Николаеве на автовокзале и железнодорожном — есть пункты приема таких граждан. Там работают, в том числе, и представители международных организаций, — объяснила Верещук.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июня подтоплено 46 населенных пунктов, в том числе 14 — на временно оккупированной территории.

В целом в Херсонской области в зоне подтопления оказалось около 600 кв. км территории, из которых 30% — правый берег.

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