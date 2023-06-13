У Києві встановлять кілька сотень модульних наземних укриттів – Кличко
У Києві планують встановити кілька сотень модульних бетонних наземних укриттів. У них містяни зможуть перечекати повітряну тривогу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, таке рішення ухвалили 13 червня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Йдеться про придбання і встановлення на території міста від 200 до 250 модульних укриттів.
Для цього буде виділено 300 млн грн із київського бюджету.
Точну кількість наземних укриттів та місця їх встановлення визначать протягом 3-5 днів. Над цим питанням працюють Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС у Києві та головами районних адміністрацій.
Крім того, глави районів Києва мають надати дані про потребу в модульних укриттях для шкіл і дитсадків, де відсутні підземні бомбосховища.
Що відомо про ревізію укриттів у Києві
У ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали в деяких районах столиці, зокрема біля поліклініки в Деснянському районі.
У той момент місцеві мешканці намагалися потрапити в зачинене укриття поліклініки. Унаслідок падіння уламків загинули дев’ятирічна дівчинка, її мама та ще одна жінка.
Після цієї трагедії в Києві провели перевірку всіх укриттів. За даними КМДА, понад 3 тис. (65%) визнані придатними, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування. Не відповідають технічним умовам 14% перевірених приміщень.
Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю проєкти рішень про відповідальність і належний рівень захисту людей під час повітряних тривог.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова