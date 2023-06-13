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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Києві встановлять кілька сотень модульних наземних укриттів – Кличко

Укриття
Фото: МВС

У Києві планують встановити кілька сотень модульних бетонних наземних укриттів. У них містяни зможуть перечекати повітряну тривогу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, таке рішення ухвалили 13 червня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Йдеться про придбання і встановлення на території міста від 200 до 250 модульних укриттів.

Для цього буде виділено 300 млн грн із київського бюджету.

Точну кількість наземних укриттів та місця їх встановлення визначать протягом 3-5 днів. Над цим питанням працюють Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС у Києві та головами районних адміністрацій.

Крім того, глави районів Києва мають надати дані про потребу в модульних укриттях для шкіл і дитсадків, де відсутні підземні бомбосховища.

Що відомо про ревізію укриттів у Києві

У ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали в деяких районах столиці, зокрема біля поліклініки в Деснянському районі.

У той момент місцеві мешканці намагалися потрапити в зачинене укриття поліклініки. Унаслідок падіння уламків загинули дев’ятирічна дівчинка, її мама та ще одна жінка.

Після цієї трагедії в Києві провели перевірку всіх укриттів. За даними КМДА, понад 3 тис. (65%) визнані придатними, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування. Не відповідають технічним умовам 14% перевірених приміщень.

Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю проєкти рішень про відповідальність і належний рівень захисту людей під час повітряних тривог.

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Віталій Кличко

бомбосховище, Війна в Україні, Віталій Кличко, Київ, КМДА, укриття
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