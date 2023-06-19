На Киев и область надвигаются дожди с грозами

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области во вторник, 20 июня.

В частности, завтра днем в столице и Киевской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, что соответствует I уровню опасности (желтый).

Температура воздуха в Киеве ночью +16 +18, днем +26 +28.

На территории области ночная температура в пределах +13 +18, дневная — от +23 до +28.

В то же время в Киевской области возможность грозы и порывов ветра до 15-20 м/с сохраняется также до конца суток 19 июня. Поэтому синоптики советуют быть осторожными.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в большинстве западных, днем и в северных, Винницкой и Одесской областях, кратковременные дожди и грозы.

Источник : Укргидрометцентр

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