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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Июнь будет жарким: синоптики дали прогноз на первый месяц лета

Погода у червні
Фото: Pixabay

Погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют среднюю температуру на уровне +18 +23, а в горах +15 +19, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Относительно осадков в первый месяц лета, дожди ожидаются умеренные — месячное количество на уровне 49-90 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Согласно данным многолетних наблюдений, бывали годы, когда июнь в Украине был очень холодным — температура не превышала 0+9 градусов, а в горных районах, северных, северо-восточных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0 -3, на высокогорье Карпат — до -5.

В то же время абсолютный максимум фиксировался на уровне +32 +38,5, в южных и восточных областях — местами +39 +39,8, в Карпатах и в горах Крыма +25 +33.

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Источник: Укргидрометцентр
літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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