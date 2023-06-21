В Укрэнерго назвали причину сбоя, который привел к экстренным отключениям в Киеве и области

Первоочередная причина технического сбоя в работе оборудования, который привел к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области — это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

В ведомстве отмечают, что ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Но есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда через длительное время после атак.

– Например, то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной далеко от эпицентра, за несколько месяцев работы под нагрузкой превращается в значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов. Поэтому риски нарушения в работе оборудования остаются, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что сейчас производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Но продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также в плановых ремонтах некоторые атомные энергоблоки. Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для обеспечения потребностей потребителей в вечерние часы наибольшего потребления.

Как уменьшить нагрузку на энергосистему

С повышением температуры воздуха потребители активнее используют кондиционеры и другую охлаждающую технику. Нагрузка на энергосистему, поврежденную российскими массированными ударами, растет.

Чтобы помочь энергетикам быстрее восстанавливать инфраструктуру, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 19:00 до 22:00. Переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно.

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