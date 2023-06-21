В Укренерго назвали причину збою, яке призвело до екстрених відключень у Києві та області
Першочергова причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області – це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян.
Про це повідомляють в Укренерго.
У відомстві зазначають, що ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак.
– Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначають, що наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Але продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також у планових ремонтах деякі атомні енергоблоки. Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання.
Як зменшити навантаження на енергосистему
З підвищенням температури повітря споживачі активніше використовують кондиціонери та інші охолоджувальну техніку. Навантаження на енергосистему, пошкоджену російськими масованими ударами зростає.
Щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно.
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