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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Укренерго назвали причину збою, яке призвело до екстрених відключень у Києві та області

електрична станція
Фото: Unsplash

Першочергова причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області – це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян. 

Про це повідомляють в Укренерго. 

У відомстві зазначають, що ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак. 

– Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються, – йдеться у повідомленні. 

В Укренерго зазначають, що наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Але продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також у планових ремонтах деякі атомні енергоблоки. Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання.

Як зменшити навантаження на енергосистему 

З підвищенням температури повітря споживачі активніше використовують кондиціонери та інші охолоджувальну техніку. Навантаження на енергосистему, пошкоджену російськими масованими ударами зростає.

Щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно.

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електроенергія, Енергетика, Російська агресія, Укренерго
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