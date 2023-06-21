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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как подать апелляцию на НМТ 2023 — инструкция

Тестування
Фото: Depositphotos

Традиционно, участники внешнего независимого оценивания могли оспаривать результаты теста, если были несогласны с баллами. Для этого нужно было подать соответствующее заявление в апелляционную комиссию.

Однако в этом году абитуриенты вместо ВНО сдают национальный мультипредметный тест (НМТ). Официальные результаты тестирования по шкале 100-200 баллов будут объявлены 28 июня 2023 года путем размещения баллов каждого участника в персональном электронном кабинете.

Как подать апелляцию на НМТ 2023 и что для этого понадобится — читайте в материале Фактов ICTV.

Оспаривание результатов НМТ 2023

В 2023 году апелляция результата национального мультипредметного теста не предусмотрена. Об этом сообщает Освіта.uа.

В соответствии с утвержденным Порядком проведения НМТ, в этом году предметом апелляции является:

  • нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста;
  • отказ в регистрации для участия в НМТ;
  • недопуск к участию в дополнительных сессиях НМТ.

Кстати, к фактам, которые могут повлиять на объективность определения результатов НМТ, относятся:

  • нарушение процедуры прохождения НМТ;
  • досрочное прекращение выполнения сертификационной работы вследствие возникновения нестандартных ситуаций;
  • сведения о других ситуациях, которые могли привести к нарушению прав участников НМТ.

Соответственно, если вам было отказано в регистрации, вас не допустили к участию в дополнительных сессиях НМТ или во время проведения теста была нарушена процедура тестирования в экзаменационном центре, вы имеете право подавать апелляционное заявление.

Как подать апелляционное заявление за отказ в регистрации на тест 2023

Рассмотрение апелляционного заявления об отказе в регистрации для участия в НМТ осуществляет апелляционная комиссия.

Заявление должно быть отправлено в электронной форме на адрес электронной почты в Апелляционную комиссию не позднее чем через десять календарных дней со дня завершения регистрации.

В заявлении об отказе в регистрации вы должны указать:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • РНУКПН (при наличии);
  • номера контактных телефонов;
  • обоснование причины обжалования решения регламентной комиссии об отказе в регистрации;
  • дату составления заявления.

Также вам нужно подписать заявление. Апелляция подается вместе с копией выдержки из протокола заседания регламентной комиссии по отказу в регистрации.

Апелляция за недопуск к участию в дополнительных сессиях НМТ 2023

Участник НМТ может обжаловать решение регламентной комиссии о его недопуске к участию в НМТ во время дополнительных сессий путем подачи в Апелляционную комиссию заявления.

Такое заявление должно быть отправлено в электронной форме на адрес электронной почты в Апелляционную комиссию не позднее чем через три календарных дня с даты отправки решения региональным центром, который обжалуется. Ваше заявление будет рассматриваться в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

В заявлении о недопуске должны быть указаны:

  • фамилия, имя, отчество заявителя;
  • РНУКПН, а в случае его отсутствия — номер документа, на основании которого осуществлена регистрация;
  • номера контактных телефонов;
  • обоснование причины обжалования решения регламентной комиссии;
  • дата составления заявления.

Заявление о недопуске должно быть заверено личной подписью участника НМТ, который ее подает, и подано вместе с копией соответствующей выдержки из протокола заседания регламентной комиссии.

Как подать апелляционное заявление о нарушении процедуры проведения НМТ 2023

Рассмотрение такого заявления осуществляют регламентные комиссии. Подавать его нужно через ответственного за ВЭЦ в день проведения НМТ в ВЭЦ до выхода участника НМТ из него.

Рассмотрение заявления о нарушении процедуры комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней.

По результатам рассмотрения регламентная комиссия принимает одно из следующих решений:

  • отказать в удовлетворении заявления в связи с неподтверждением факта нарушения процедуры проведения НМТ;
  • отказать в удовлетворении заявления в связи с тем, что выявленное нарушение процедуры проведения НМТ не влияет на объективность результата НМТ;
  • считать выявленное нарушение процедуры проведения НМТ, предусмотренной разделом VII настоящего Порядка, влияющим на объективность результата НМТ.

В случае принятия последнего решения регламентная комиссия также принимает решение:

  • подать ходатайство в апелляционную комиссию об аннулировании результатов НМТ из-за допущения в отношении участника НМТ нарушения процедуры проведения НМТ;
  • допустить участника НМТ к прохождению НМТ во время дополнительных сессий в случае удовлетворения апелляционной комиссией ходатайства об аннулировании результатов НМТ.

Если вы не согласны с решением комиссии, его можно обжаловать. Для этого нужно подать в Апелляционную комиссию заявление об обжаловании решения регламентной комиссии.

Соответствующее заявление должно быть отправлено в электронной форме на адрес электронной почты в Апелляционную комиссию не позднее чем через три рабочих дня с даты отправки решения региональным центром.

В заявлении об обжаловании решения регламентной комиссии вы должны указать:

  • фамилию, имя, отчество заявителя;
  • РНУКПН, а в случае его отсутствия — номер документа, на основании которого осуществлена регистрация;
  • дату прохождения НМТ, процедура проведения которого обжалуется, с указанием изменения;
  • номера контактных телефонов;
  • обоснование причины обжалования решения регламентной комиссии;
  • дату составления заявления.

Заявление об обжаловании решения регламентной комиссии должно быть заверено личной подписью участника НМТ, который его подает, и подано вместе с копией соответствующей выписки из протокола заседания регламентной комиссии.

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