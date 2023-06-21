Як подати апеляцію на НМТ 2023 – інструкція
Традиційно, учасники зовнішнього незалежного оцінювання могли оскаржувати результати тесту, якщо були незгодні з балами. Для цього потрібно було подати відповідну заяву до апеляційної комісії.
Проте цього року абітурієнти замість ЗНО складають національний мультипредметний тест (НМТ). Офіційні результати тестування за шкалою 100-200 балів будуть оголошені 28 червня 2023 року шляхом розміщення балів кожного учасника в персональному електронному кабінеті.
Як подати апеляцію на НМТ 2023 та що для цього знадобиться – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Оскарження результатів НМТ 2023
У 2023 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена. Про це повідомляє Освіта.ua.
Відповідно до затвердженого Порядку проведення НМТ, цього року предметом апеляції є:
- порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об’єктивність результату тесту;
- відмова в реєстрації для участі в НМТ;
- недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ.
До речі, до фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ, належать:
- порушення процедури проходження НМТ;
- дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій;
- відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.
Відповідно, якщо вам було відмовлено у реєстрації, вас не допустили до участі в додаткових сесіях НМТ чи під час проведення тесту була порушена процедура тестування в екзаменаційному центрі, ви маєте право подавати апеляційну заяву.
Як подати апеляційну заяву за відмову в реєстрації на тест 2023
Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в НМТ здійснює апеляційна комісія.
Заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через десять календарних днів з дня завершення реєстрації.
У заяві щодо відмови в реєстрації ви маєте зазначити:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
- РНОКПП (за наявності);
- номери контактних телефонів;
- обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;
- дату складання заяви.
Також вам потрібно підписати заяву. Апеляція подається разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії щодо відмови в реєстрації.
Апеляція за недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ 2023
Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії про його недопуск до участі в НМТ під час додаткових сесій шляхом подання до апеляційної комісії заяви.
Така заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три календарних дні з дати надсилання рішення регіональним центром, що оскаржується. Ваша заява буде розглядатися протягом п’яти робочих днів з дня її надходження.
У заяві про недопуск має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
- РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;
- номери контактних телефонів;
- обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;
- дату складання заяви.
Заява про недопуск має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.
Як подати апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення НМТ 2023
Розгляд такої заяви здійснюють регламентні комісії. Подавати її потрібно через відповідального за ТЕЦ у день проведення НМТ в ТЕЦ до виходу учасника НМТ з нього.
Розгляд заяви щодо порушення процедури комісія здійснює протягом трьох робочих днів.
За результатами розгляду регламентна комісія приймає одне з таких рішень:
- відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ;
- відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об’єктивність результату НМТ;
- вважати виявлене порушення процедури проведення НМТ, передбаченої розділом VII цього Порядку, таким, що впливає на об’єктивність результату НМТ.
У випадку прийняття останнього рішення регламентна комісія також приймає рішення:
- подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ;
- допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій у разі задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів НМТ.
Якщо ви не згодні з рішенням комісії, його можна оскаржити. Для цього потрібно подати до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії.
Відповідна заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні з дати надсилання рішення регіональним центром.
У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії ви маєте вказати:
- прізвище, ім’я, по батькові заявника;
- РНОКПП, а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;
- дату проходження НМТ, процедура проведення якого оскаржується, із зазначенням зміни;
- номери контактних телефонів;
- обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;
- дату складання заяви.
Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.
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