Як подати апеляцію на НМТ 2023 – інструкція

Традиційно, учасники зовнішнього незалежного оцінювання могли оскаржувати результати тесту, якщо були незгодні з балами. Для цього потрібно було подати відповідну заяву до апеляційної комісії.

Проте цього року абітурієнти замість ЗНО складають національний мультипредметний тест (НМТ). Офіційні результати тестування за шкалою 100-200 балів будуть оголошені 28 червня 2023 року шляхом розміщення балів кожного учасника в персональному електронному кабінеті.

Як подати апеляцію на НМТ 2023 та що для цього знадобиться – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оскарження результатів НМТ 2023

У 2023 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена. Про це повідомляє Освіта.ua.

Відповідно до затвердженого Порядку проведення НМТ, цього року предметом апеляції є:

порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об’єктивність результату тесту;

відмова в реєстрації для участі в НМТ;

недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ.

До речі, до фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ, належать:

порушення процедури проходження НМТ;

дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій;

відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.

Відповідно, якщо вам було відмовлено у реєстрації, вас не допустили до участі в додаткових сесіях НМТ чи під час проведення тесту була порушена процедура тестування в екзаменаційному центрі, ви маєте право подавати апеляційну заяву.

Як подати апеляційну заяву за відмову в реєстрації на тест 2023

Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в НМТ здійснює апеляційна комісія.

Заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через десять календарних днів з дня завершення реєстрації.

У заяві щодо відмови в реєстрації ви маєте зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

РНОКПП (за наявності);

номери контактних телефонів;

обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;

дату складання заяви.

Також вам потрібно підписати заяву. Апеляція подається разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії щодо відмови в реєстрації.

Апеляція за недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ 2023

Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії про його недопуск до участі в НМТ під час додаткових сесій шляхом подання до апеляційної комісії заяви.

Така заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три календарних дні з дати надсилання рішення регіональним центром, що оскаржується. Ваша заява буде розглядатися протягом п’яти робочих днів з дня її надходження.

У заяві про недопуск має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

номери контактних телефонів;

обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

дату складання заяви.

Заява про недопуск має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

Як подати апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення НМТ 2023

Розгляд такої заяви здійснюють регламентні комісії. Подавати її потрібно через відповідального за ТЕЦ у день проведення НМТ в ТЕЦ до виходу учасника НМТ з нього.

Розгляд заяви щодо порушення процедури комісія здійснює протягом трьох робочих днів.

За результатами розгляду регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ;

відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об’єктивність результату НМТ;

вважати виявлене порушення процедури проведення НМТ, передбаченої розділом VII цього Порядку, таким, що впливає на об’єктивність результату НМТ.

У випадку прийняття останнього рішення регламентна комісія також приймає рішення:

подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ;

допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій у разі задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів НМТ.

Якщо ви не згодні з рішенням комісії, його можна оскаржити. Для цього потрібно подати до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії.

Відповідна заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні з дати надсилання рішення регіональним центром.

У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії ви маєте вказати:

прізвище, ім’я, по батькові заявника;

РНОКПП, а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

дату проходження НМТ, процедура проведення якого оскаржується, із зазначенням зміни;

номери контактних телефонів;

обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

дату складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

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