Зеленский предлагает Раде официально закрепить статус английского языка — законопроект
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 О применении английского языка в Украине, которым предлагает официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.
В документе, зарегистрированном в парламенте 28 июня, определены категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком:
- государственной службы категории А;
- госслужбы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабмином;
- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- военнослужащих офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, перечень которых устанавливается правительством;
- полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностей руководящего состава других правоохранительных органов, должностей руководящего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабмином;
- прокуроров;
- сотрудников налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается правительством;
- руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабмином.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предусмотрено официальное закрепление статуса английского языка как языка международного общения в Украине, поскольку это необходимый стратегический шаг для полноправного членства в ЕС.
— Евроинтеграционные стремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики… Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Евросоюза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском, — объясняется в записке.
По данным на 2021 год, Украина относится к странам со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира.
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