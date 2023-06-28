Зеленский предлагает Раде официально закрепить статус английского языка — законопроект

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 О применении английского языка в Украине, которым предлагает официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

В документе, зарегистрированном в парламенте 28 июня, определены категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком:

государственной службы категории А; госслужбы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабмином; глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей; военнослужащих офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, перечень которых устанавливается правительством; полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностей руководящего состава других правоохранительных органов, должностей руководящего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабмином; прокуроров; сотрудников налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается правительством; руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабмином.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предусмотрено официальное закрепление статуса английского языка как языка международного общения в Украине, поскольку это необходимый стратегический шаг для полноправного членства в ЕС.

— Евроинтеграционные стремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики… Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Евросоюза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском, — объясняется в записке.

По данным на 2021 год, Украина относится к странам со средним уровнем владения английским языком и занимает 40-ю позицию в рейтинге из 112 стран мира.

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